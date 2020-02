Con Davigo gli avvocati sono andati oltre (Di domenica 2 febbraio 2020) Le chiassose proteste di vari avvocati in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (in particolare a Napoli e Milano) evocano in automatico il motto latino “Est modus in rebus”. Ma non occorre scomodare Orazio per sapere che esistono limiti precisi al di là dei quali anche ciò che potrebbe apparire giusto tracima nel torto. Soprattutto in democrazia, dove si può sostenere tutto e il suo contrario, ci mancherebbe! Purché ci si mantenga nei confini che delimitano la compatibilità con le regole di convivenza istituzionale proprie di un sistema democratico.Ora, sfilare in corteo, all’interno di un palazzo di giustizia (Napoli), facendo spuntare dalla toga, in favore di tv e fotografi, robuste e vistose manette, è comportamento che si può leggere come una caduta di stile: una modalità di ... huffingtonpost

