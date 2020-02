Zingaretti: "Salvini crea le paure e le cavalca" [Video] (Di domenica 2 febbraio 2020) Il segretario del PD Nicola Zingaretti è stato oggi ospite di Maria Latella nel suo programma su SkyTG24 e ha parlato, tra le altre cose, del coronavirus e anche di Matteo Salvini. A tal proposito Zingaretti ha detto:"Salvini è un creatore di paure... Salvini crea le paure e le cavalca... Mi fa piacere che altre forze del centrodestra come la Meloni abbiano preso le distanze"Poi su come l'Italia sta affrontando l'emergenza coronavirus ha detto:"Il Sistema sanitario ha reagito bene. Teniamo alta la vigilanza, ma nessun allarmismo, perché il sistema ha funzionato. Il monitoraggio continua"Poi ha detto che tutti coloro che lavoravano nell'albergo in cui alloggiavano i due cittadini cinesi che hanno contratto il coronavirus sono risultati negativi e anche color che sono stati in contatto con la coppia che ora è ricoverata allo Spallanzani. Zingaetti ha anche commentato l'iniziativa di ... blogo

