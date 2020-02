Salvini: arrivata altra richiesta processo, per blocco Open Arms (Di sabato 1 febbraio 2020) Matte Salvini ancora nel mirino della magistratura. "Mi è arrivata un'altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai". Lo ha annunciato su Facebook lo stesso leader della Lega Matteo Salvini facendo riferimento al caso della Open Arms. "Rischio un ulteriore processo per aver difeso i confini italiani? L`ho fatto - ha detto ancora su Fb - lo rifarei e lo rifarò: se devo difendere il mio Paese, non ho paura di niente e di nessuno". A novembre scorso, la Procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano gli atti relativi al procedimento a carico dell'ex ministro dell'Interno, che era stato indagato dall'ufficio inquirente di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio ... ilfogliettone

