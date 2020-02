Ritrovata morta Speranza Ponti, scomparsa da Alghero. Fermato il fidanzato (Di sabato 1 febbraio 2020) È stata trovata senza vita in un residence a pochi chilometri da Urri, Speranza Ponti, la donna scomparsa a metà dicembre da Aghero, in Sardegna. In stato di fermo il fidanzato Massimiliano, 53 anni, in semilibertà per un omicidio commesso vent’anni prima. Il corpo è stato ritrovato grazie a un’indicazione fornita dal compagno. È stata trovata senza vita in un residence a pochi chilometri da Urri, Speranza Ponti, la donna scomparsa a metà dicembre da Alghero, in Sardegna. Il corpo è stato trovato nell’area del “Resort Vista Blu”, una vasta zona di lussuose villette a schiera a Monte Carru, nelle campagne di Carrabufas. In queste ore verrà sottoposto ad autopsia per accertare la data e la causa della morte. La Procura di Sassari, competente sul caso, starebbe indagando per omicidio. L’indicazione del luogo del ritrovamento è arrivata dall’interrogatorio del ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Ritrovata morta Speranza Ponti, scomparsa da Alghero. Fermato il fidanzato - zazoomnews : Donna scomparsa ad Alghero a dicembre ritrovata morta fidanzato: Si è suicidata - #Donna #scomparsa #Alghero… - cristalaltea : RT @michele28422081: Cari serial ?? killer, ??venite ad abitare in Italia dovev l ergastolo e' una 'pulcinellata' e cosi potrete ammazzare an… -