Rai Yoyo e Peppa Pig contro la psicosi da coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Rai Yoyo e Peppa Pig uniscono le forze contro la psicosi da coronavirus con una programmazione speciale, domenica 2 febbraio, dedicata ai bambini cinesi in un momento di difficoltà. La paura del coronavirus rende questo momento difficile anche per i bambini cinesi, così Rai Yoyo e Peppa Pig hanno idealmente unito le forze, dando vita a una programmazione per stare, ancora una volta, vicini ai più piccoli. Domenica 2 febbraio su Rai Yoyo, come segno di simpatia e vicinanza verso i bambini cinesi che trascorrono quest'anno le feste di capodanno in un momento di difficoltà per l'emergenza del coronavirus, Rai Yoyo trasmetterà 2 episodi di Peppa Pig, Capodanno cinese e Le gemelline panda, diffusi prima in italiano e poi con dialoghi in mandarino e narratore in italiano, e un ... movieplayer

