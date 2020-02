Paola Caruso Instagram, mini shorts tiratissimi nelle parti intime: abbigliamento micro, abbondanza maxi (Di sabato 1 febbraio 2020) Ci risiamo: Paola Caruso scatena un nuovo putiferio su Instagram. C’è da dire, però, che spesso se le cerchi: l’ex bonas di Avanti un altro non si applica abbastanza nella scelta dei post da condividere sul social. E talvolta la mancanza di attenzione si traduce in una pioggia di critiche senza contenimento. I fedelissimi restano – si intende – sempre pronti a schierarsi dalla sua parte e a rispondere per proprio conto alle accuse dei più spietati. A far parlare, questa volta, è l’immagine che ritrae Paola in shorts e top post allenamento. Paola Caruso Instagram, nuovo post bersaglio di critiche “La parte migliore dei miei allenamenti in palestra? – scrive la Caruso a corredo dello scatto Instagram motivo di discussione – Il dopo doccia! Applico sempre la crema corpo rassodante anticellulite per potenziare gli effetti dell’allenamento”. Il post è naturalmente ... urbanpost

