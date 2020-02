Meteo Finlandia: Helsinki, Gennaio 2020 record per caldo e mancanza di neve (Di sabato 1 febbraio 2020) CLIMA E Meteo: la città di Helsinki è la capitale della Finlandia ed è caratterizzata da un clima molto rigido e nevoso nel corso del mese di Gennaio. Mediamente, cadono 52 mm di precipitazoni durante questo mese, che sono quasi tutti sotto forma di neve vista una temperatura media mensile che è di -5°C. Ma quest'anno la situazione si è invertita completamente, e, per la prima volta nella storia della città, il mese di Gennaio si è concluso senza neanche un centimetro di neve. E' la prima volta che succede dal 1911 ad oggi, cioè da quando sono iniziate le rilevazioni nivometriche ad Helsinki. Solo tra gli anni venti e trenta del secolo scorso si erano avuti condizioni simili anche se con al suolo almeno 12 cm di neve. Contemporaneamente, il mese è stato anche il più caldo degli ultimi 40 anni e, per la prima volta, la temperatura media superato lo ... meteogiornale

