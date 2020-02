LIVE Virtus Bologna-Pesaro 106-89, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Segafredo demolisce i marchigiani! Vetta confermata per gli emiliani (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 22.26 La Virtus Bologna vince ancora, arrivando a 18 vittorie su 20 partite: sono 36 i punti in classifica ora, dopo la vittoria per 106-89 contro i marchigiani, come all’andata, sfondando anche il muro della tripla cifra. Primo tempo equilibrato, in cui Barford e Eboua piazzano Serie di triple che fanno sperare i fanalini di coda. Ma con il passare dei minuti, la Segafredo prende il campo con Teodosic e le giocate di Hunter, confermandosi in vetta alla classifica di Serie A. FINE QUARTO QUARTO 106-89 Barford prova a salvare la faccia da tre. 106-86 Ricci da tre! +20 Bologna. 102-86 Zanotti ricama con la tripla. 102-83 Cournooh dall’arco non sbaglia. 99-83 Drell con la tripla. 99-80 Delia non sbaglia al ferro. 97-80 Barford dall’arco! -17 Pesaro. 97-77 Bene Nikolic ... oasport

