Grande Fratello Vip, nomination con complotto (Di sabato 1 febbraio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip i vipponi sono stati chiamati di nuovo a fare le nomination. È un nuovo complotto è stato servito. Al Grande Fratello Vip i vipponi, come li chiama Alfonso Signorini, sono chiamati all’ennesimo nomination. L’ottava puntata del reality show di Canale 5, andata in onda venerdì 31 gennaio, si è chiusa come di consueto con i concorrenti che hanno dovuto mandare alArticolo completo: Grande Fratello Vip, nomination con complotto dal blog SoloDonna solodonna

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… -