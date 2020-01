Fabio Testi, giù la maschera: stoccate su Barbara Alberti e Signorini (Di sabato 1 febbraio 2020) Gf Vip 4, Fabio Testi nomina Barbara Alberti e parla di trattamento diverso: Signorini pietrificato Fabio Testi si è fatto portavoce del popolo del Web su Barbara Alberti e ha di sicuro spiazzato Alfonso Signorini, che lì per lì è sembrato proprio pietrificato! Da giorni infatti in rete in tanti hanno sostenuto che la scrittrice … L'articolo Fabio Testi, giù la maschera: stoccate su Barbara Alberti e Signorini proviene da Gossip e Tv. gossipetv

asi222_asi : RT @Iperborea_: Fabio Testi, con questa motivazione ti sei guadagnato una settimana in più nella Casa. Una sola però, non esageriamo troppo… - vanessa50038587 : RT @contechristino: Fabio Testi che alle 00.24 sgancia la bomba: 'Nomino Barbara perché ha avuto un trattamento diverso e sono state annull… - MRisi1978 : #GFvip ma Fabio testi.. Cosa fa la dentro?? Inutile... Sta seduto, sbadiglia, mangia... ???? -