CorSport: Ramadani a Napoli. Il futuro di Koulibaly dipende dall’evolversi della stagione (Di sabato 1 febbraio 2020) Chiuso il mercato, il Napoli deve guardare al suo interno, per risolvere le situazioni in bilico. Una di queste è quella di Kalidou Koulibaly. Cinque stagioni e mezzo in azzurro. De Laurentiis lo ha blindato contro tutti, scrive il Corriere dello Sport. Ha rifiutato un’offerta di 105 milioni del Manchester United e un’altra di 90 del Real. Ma ha anche ammesso, tempo fa, che prima o poi si dovrà venderlo per forza. Alla finestra restano le pretendenti, compreso il Psg, ma il Napoli non si è arreso. Ovvio che conta la volontà del giocatore. Il quotidiano sportivo racconta che giovedì a Napoli è arrivato l’agente del senegalese, Ramadani. “De Laurentiis finora lo ha blindato contro tutti. «Ma poi arriverà un momento che bisognerà venderlo per forza», disse il presidente a ottobre. Con sincerità: e ciò significa che la possibilità esiste. Sì, questa volta probabilmente è concreta. La ... ilnapolista

napolista : CorSport: #Ramadani a #Napoli. Il futuro di #Koulibaly dipende dall’evolversi della stagione Per il senegalese res… -