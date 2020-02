Cagliari-Parma 2-2…e alla fine arriva Cornelius. La squadra di D’Aversa ci mette la testa, le pagelle (Di sabato 1 febbraio 2020) Cagliari-Parma – Bella partita tra Cagliari e Parma. alla fine ne esce un 2-2 che smorza i sogni di entrambe le squadre. In avvio di primo tempo il Parma spaventa Cragno con la conclusione di Kucka, larga di poco. E’ il Cagliari, però, a premere di più e a creare diversi pericoli dalle parti di Colombi. Simeone sembra ispirato e serve Joao Pedro per il quattordicesimo gol in campionato. Bell’anticipo del brasiliano sul primo palo e vantaggio dei sardi. Il Parma non ci sta. Poco dopo la mezz’ora è ancora Kucka a tentare la conclusione, stavolta è il palo a negargli la gioia del gol. Simeone viene fermato dalla traversa (tiro deviato), Faragò dal palo. La terza volta è quella buona per Kucka. Lo sloveno insacca sul secondo palo dopo una bella giocata di Brugman. All’ultimo respiro della prima frazione Cornelius sfiora il gol di testa. In avvio di ... calcioweb.eu

