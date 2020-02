Australian Open 2020, la Finale Djokovic-Thiem in numeri e in statistiche: il serbo vuole l’ottavo sigillo, l’austriaco in cerca della prima firma (Di sabato 1 febbraio 2020) Domani alle 9.30, alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), vi sarà la chiosa degli Australian Open 2020. Novak Djokovic e Dominic Thiem si contenderanno il titolo del primo Slam dell’anno del tennis in un atto conclusivo non del tutto previsto, soprattutto per quanto fatto vedere dall’austriaco. Il buon Dominic ha smentito la “teoria del terraiolo” e si è permesso il lusso di eliminare nel proprio percorso (quarti di Finale) il n.1 del mondo Rafael Nadal, indubbiamente il principale avversario di Djokovic in questo Major. Ieri, poi, con lo score di 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) in tre ore e 42 minuti, è caduto anche il tedesco Sascha Zverev. Per Thiem si tratta della prima Finale a Melbourne e della terza in carriera in uno Slam, dopo le due disputate e perse a Parigi. Il 26enne nativo di Wiener Neustadt vuol dare seguito al sogno, confermando la sua crescita ... oasport

