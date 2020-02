Assedio navale (Di sabato 1 febbraio 2020) Due accuse per sequestro di persone. Due potenziali processi da semplice cittadino senza l’ombrello ministeriale. Matteo Salvini è sotto Assedio. Bocciata la spallata, bocciata la strategia del citofono, bocciata la speculazione sui bambini di Bibbiano, eccolo allora sempre più solo, sempre più sconfitto, ma soprattutto con un’altra grana giudiziaria da affrontare nel corso della lunghissima traversata nel deserto. E con i suoi che per la prima volta escono allo scoperto ostentando una preoccupazione che fin qui non si era mai registrata. “Ci mancava solo l’Open Arms. Adesso si complica tutto”, avverte un pezzo da novanta del leghismo. La seconda tegola che grava sul leader della Lega rimanda all’agosto scorso quando 164 migranti rimasero per 19 giorni a bordo della Open Arms alle coste di Lampedusa. Anche questa volta i ... huffingtonpost

