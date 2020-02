02.02.2020 è una data palindroma: le curiosità dietro questo evento (Di sabato 1 febbraio 2020) Un evento importante e quasi magico. Infatti, il 02.02.2020 è una data palindroma, cioè che da possibilità di essere letta sia da destra che da sinistra. Questa occasione è più unica che rara riguardo le date, più comune per i giochi linguistici. 02.02.2020: palindroma in tutti i formati In arrivo una data importante, dal risvolto quasi esoterico. Il 02.02.2020 è palindromo, può essere letto sia da destra che da sinistra e questo evento, in 10.000 anni, accade solo 366 giorni. Negli anni bisestili 108. La data palindroma, in questo secolo, si è ripetuta il 10.02.2001 e il 20.02.2002 poi il 01.02.2010, con 11.02.2011 e con 21.02.2012. Succederà ancora altre 23 volte. La particolarità della data del 2 febbraio 2020 è che sarà palindroma anche per chi usa formati differenti, come la consuetudine anglosassone che all’anno fa seguire il mese e il giorno. questo tipo di date si ... thesocialpost

