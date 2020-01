Sassuolo Roma, i convocati: no Juan Jesus, sì i tre acquisti (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo Roma, i convocati: le scelte di De Zerbi e Fonseca per la sfida della ventiduesima giornata di Serie A Sassuolo e Roma si affrontano sul terreno del Mapei Stadium per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco gli elenchi completi dei convocati dai tecnici Roberto Zerbi e Paulo Fonseca. Sassuolo Roma: i convocati di De Zerbi Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Rogerio, Muldur, Romagna, Toljan, Ferrari, Magnani, Piccinini, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Boga, Caputo, Defrel, Raspadori, Berardi. Sassuolo-Roma: i convocati di Fonseca Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles ... calcionews24

