Omicidio Luca Sacchi, per il Riesame l’obbligo di firma per Anastasia Kylemnyk è una misura “appena sufficiente” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’obbligo di firma è una misura “appena sufficiente a mantenere un controllo su di lei per prevenire il pericolo di reiterazione del reato”. È quanto sostenuto dal tribunale del Riesame di Roma nelle motivazioni con cui il 19 dicembre scorso ha ribadito l’obbligo di firma per Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di droga. I giudici della Libertà, si legge, hanno preso “atto della misura applicata dal gip su richiesta del pm (motivata con l’assenza di pregressi coinvolgimenti in episodi inerenti stupefacenti)” e per loro “sussistono pacificamente gravi indizi anche a carico di Anastasia in ordine al reato a lei ascritto”. Per la fidanzata di Sacchi e per Giovanni Princi, oltre che per altre tre persone, tra cui Marcello Del Grosso e Paolo Pirino, ritenuti gli autori ... ilfattoquotidiano

