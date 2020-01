Lorella Cuccarini rivelazioni bollenti: “Lo faccio due volte a settimana…” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lorella Cuccarini ha confessato che fa sesso due volte a settimana: la grande La grande rivelazione arriva dal settimanale Gente; Cuccarini ha accettato di concedere un’intervista pepata e rivelato anche la sua predilezione – fra le lenzuola – per il ruolo della dominata anziché quello della dominatrice. La rivelazione che nessuno si aspettava Ne ha parlato anche con i suoi figli, Lorella. Una sana educazione sessuale che ogni genitore dovrebbe insegnare: “Mi sono sempre confrontata con loro come se avessi davanti persone mature. Sanno che i bambini non nascono sotto i cavoli, per intenderci. In casa ne parliamo senza reticenze”. L'articolo Lorella Cuccarini rivelazioni bollenti: “Lo faccio due volte a settimana…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

