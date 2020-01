Google Street View | ragazza rivede il nonno morto tempo fa | FOTO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una ragazza rivede suo nonno per puro caso consultando Google Street View. Grande la sorpresa, ancora di più vedendo che poi tutto il mondo ne parla. L’utilissimo Google Street View ha permesso alla giovane Leslie Yajaira di emozionarsi. Normalmente la nota applicazione di Google serve per orientarsi e per vedere delle panoramiche dei luoghi più … L'articolo Google Street View ragazza rivede il nonno morto tempo fa FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

LucaParry85 : @GattiRealta su google street view non la trovo - IPCEI : Navigare Street View su Google Maps e Earth da PC e da app per il mobile - parsifal32 : Navigare Street View su Google Maps e Earth da PC e da app per il mobile -