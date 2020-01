Agrigento: giornalista morta per malaria, indagati sette tra medici e infermieri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati sette tra medici e infermieri che si sono occupati di Loredana Guida, la giornalista agrigentina di 44 anni morta per malaria all'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento. I magistrati indagano per omic liberoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Agrigento, giornalista morta per #malaria: sette indagati - Adnkronos : #Agrigento, giornalista morta per #malaria: sette indagati - ag_notizie : Giornalista morta per malaria, 7 avvisi di garanzia per medici e infermieri -