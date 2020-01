Vaio SX12, un portatile da 12,5 pollici ultraleggero con processori Intel di ultima generazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vaio, azienda nipponica nata dall’ex divisione notebook di Sony, ha presentato il nuovo portatile SX12, un notebook compatto e leggerissimo (pesa meno di un chilogrammo), che però grazie a un ricco parco porte e a una discreta piattaforma hardware incentrata sui processori Intel di ultima generazione Comet Lake, dovrebbe offrire prestazioni di buon livello, per una produttività impeccabile anche in mobilità. Caratterizzato da un design curatissimo, per materiali ed estetica, Vaio SX12 presenta un telaio in fibra di carbonio e plastica con linee full flat, assai contemporanee, con uno spessore massimo di 18 mm e un peso di soli 906 grammi. Nonostante le dimensioni ridotte comunque, il produttore è riuscito a integrare un display Full HD da 12,5″ in uno chassis da soli 11 pollici, grazie all’adozione di cornici particolarmente sottili e di una tastiera con una corsa di 19 mm, ... ilfattoquotidiano

