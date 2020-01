Trapani, morta una donna: il marito l’ha picchiata per tre giorni (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ennesimo caso di femminicidio arriva dalla provincia di Trapani, dove la Polizia ha arrestato un uomo di 53 anni per aver ucciso la moglie, ritrovata morta nel letto con diversi segni di echimosi. Secondo i primi sopralluoghi, la donna è stata picchiata per tre giorni prima di spirare. I soccorsi chiamati dal marito A riportare la vicenda e le prime dichiarazioni del caso è l’Adnkronos. Protagonista della vicenda sarebbe Vincenzo Frasillo, 53enne di Mazzara del Vallo accusato dell’omicidio della moglie, la 52enne Rosalia Garofalo.Secondo la fonte, è stato lo stesso uomo a richiedere l’intervento del sanitari, chiamando il 118 per segnalare la morte della moglie. Al loro arrivo, polizia e operatori medici avrebbero trovato la donna riversa sul letto: sul suo corpo, numerosi segni di gravi percosse.L’uomo è stato condotto al commissariato e interrogato, ma le prime rilevazioni ... thesocialpost

