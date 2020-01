Sondaggi Agorà, PD in crescita (Di giovedì 30 gennaio 2020) I Sondaggi di EMG ACQUA pubblicati oggi da Agorà su Raitre danno il Partito Democratico in crescita di un 1,1% dopo le elezioni in Emilia-Romagna, mentre perdono sia la Lega che il MoVimento 5 Stelle, addirittura sotto quasi di un punto percentuale. Fratelli d’Italia è accreditato di un +0,3 all’11,5% e cresce a discapito di Forza Italia, ancora in perdita mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 5,1%. Per quanto riguarda i partiti minori, nessuno arriva al 3% anche se sono dati in crescita sia Azione di Carlo Calenda che La Sinistra. Il campione di EMG si è espresso anche sul MoVimento 5 Stelle, dato in crisi o per finito dall’80% degli elettori (ovvero da quelli degli altri partiti, evidentemente), mentre la maggioranza del campione non è d’accordo con la scissione dei grillini tra i sostenitori dell’alleanza con la Lega e i sostenitori ... nextquotidiano

