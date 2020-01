Plague Inc. è tra le app più scaricate in Cina ma non usatela per conoscere il coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Era già successo, quando nel 2014 in Africa non si riusciva a capire come contenere l’epidemia di Ebola. Negli ultimi giorni c’è un app che sta scalando le classifiche dei download in Cina e negli Stati Uniti. Si chiama Plague Inc. e si tratta di un videogioco di simulazione sviluppato nel 2012 dalla Ndemic Creations. E sì, non è difficile pensare che la diffusione del coronavirus abbia convinto molti a scaricarlo. Come funziona Plague Inc. Lo scopo è semplice: distruggere tutti gli esseri umani che vivono sulla Terra. Il modo? Creare un’epidemia. All’inizio di ogni partita si sceglie un agente patogeno, che sia un batterio, un virus o un fungo, e si decidono alcune delle sue caratteristiche. Più l’epidemia avanza, più è possibile sbloccare punti DNA che permettono di migliorare la patologia: si può ottenere la diffusione per via aerea, la ... open.online

