Picchiata e uccisa, arrestato il marito

Una 53enne di Mazara del Vallo è stata uccisa dopo essere stata Picchiata selvaggiamente dal marito, che è stato fermato per omicidio. La notte scorsa i vicini di casa hanno chiamato la polizia dopo aver sentito urlare la donna. Le violenze duravano da tre giorni. Dalle testimonianze emerge una storia di abusi e maltrattamenti per i quali la donna aveva presentato alcune denunce, l'ultima nell'aprile scorso. Almeno due tuttavia erano state ritirate.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

