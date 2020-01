One Piece, la serie live action su Netflix (Di giovedì 30 gennaio 2020) One Piece arriva su Netflix con una serie live action per la gioia di tutti i fan che aspettavano da tempo questa notizia. L’adattamento del manga e del cartone con attori in carne e ossa sarà a opere della piattaforma di streaming. Sarà Eiichirō Oda, il suo creatore, a curare anche la versione per Netflix di One Piece. Così sarà tutto perfetto. La serie live-action di One Piece arriverà su Netflix e adesso abbiamo la conferma. Rumors e voci si rincorrevano da tempo, ma mancava la conferma della piattaforma di streaming, che ha annunciato che proporrà presto una serie tratta al manga di Eiichirō Od e che sarà co-prodotta dalla società di Los Gatos, insieme ad Aldestein e Itv Studios. Eiichirō Oda su Twitter conferma tutto quanto, non nascondendo ovviamente la sua gioia. La sceneggiatura dovrebbe essere opera di Steve Maeda e Matt Owens, mentre a Eiichirō Oda dovrebbe spettare la ... bigodino

