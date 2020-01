Le prime parole di Vanessa Bryant: «È impossibile immaginare la vita senza di loro» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Addio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantAddio a Kobe BryantIl dolore di Vanessa Bryant. Quattro giorni dopo la tragedia, è in un lungo messaggio pubblico condiviso via Instagram, insieme a un bellissimo ritratto di famiglia. La moglie del campione NBA Kobe, che ha perso la vita insieme alla figlia 13enne Gigi e ad altre 7 persone nello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano in California, ringrazia «i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questi giorni orribili». La 37enne, che aveva conosciuto il cestista dei Lakers nel 1999, parla anche a nome delle ... vanityfair

