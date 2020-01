Kobe Bryant: il dolore della moglie Vanessa e i dubbi sui funerali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non si placa il dolore di Vanessa Bryant per la morte improvvisa del suo Kobe, scomparso domenica 26 gennaio in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna Maria. Secondo fonti vicine alla famiglia infatti, la 37enne moglie del cestista dei Los Angeles Lakers non riuscirebbe a finire una frase senza scoppiare a piangere, dovendo inoltre pensare a organizzare gli immensi funerali per il campione di pallacanestro che tuttavia ancora non è chiaro né dove né quando si terranno. Il dolore della moglie di Kobe Bryant Sempre secondo la stessa fonte, Vanessa sarebbe attualmente circondata da: “un buon sistema di assistenza, da persone che la amano e amavano Kobe“, e malgrado la devastazione emotiva per la morte del marito e della figlia 13enne: “sta lavorando molto duramente per mantenere il controllo per le altre ragazze. Ora deve essere forte”. Vanessa e Kobe ... notizie

