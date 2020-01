Juventus, è ufficiale: preso Wesley dall’Hellas Verona (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Hellas Verona ha ufficializzato il trasferimento del classe 2000 Wesley alla Juventus: il comunicato del club «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David de Oliveira Andrade Wesley, terzino brasiliano classe 2000». «Hellas Verona FC augura a Wesley le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva». Con questo comunicato la società gialloblù ha ufficializzato l’addio di Wesley. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

