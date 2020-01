Prato, presunti abusi sessuali su minori: indagati 9 religiosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) presunti abusi sessuali su minori: è questa la cornice di un’inchiesta che, secondo quanto riportato da La Nazione, vedrebbe indagati 9 religiosi (tra cui 5 sacerdoti e un frate). Il quotidiano indica che l’ipotesi sul tavolo della Procura di Prato sarebbe quella di violenze condotte ai danni di 2 fratelli, minorenni all’epoca dei fatti. Al centro delle indagini sarebbe finita una comunità recentemente sottoposta a scioglimento e soppressa dal Vaticano. 9 religiosi indagati per presunti abusi su minori Sarebbero 9 i religiosi indagati nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di 2 fratelli, minorenni all’epoca dei fatti, che, secondo La Nazione, sarebbero attualmente contestati dalla Procura di Prato. Nel fuoco delle indagini, tra le persone iscritte nel registro notizie di reato, sarebbero finiti 5 sacerdoti e un frate. Le violenze si sarebbero ... thesocialpost

