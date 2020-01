Pesce attacca un ragazzo di 16 anni e gli trafigge il collo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È davvero terribile quanto successo ad un adolescente di 16 anni di nome Muhammad Idul. Il ragazzo, mentre era a pesca con la madre, è stato colpito in pieno da un’aguglia che gli ha trafitto il collo. Operato d’urgenza, non è più in pericolo di vita. Adolescente trafitto al collo da un’aguglia Muhammad Idul era alle prese con una battuta di pesca al largo di Buton, un piccolo villaggio indonesiano, quando è successo qualcosa di davvero terribile. Assieme alla madre per pescare, dopo aver trascorso un bel po’ di tempo nell’acqua del mare, ha deciso di uscire fuori per dirigersi verso la banca. Proprio a questo punto ecco accadere l’imprevisto. Attratto dalle luci dell’imbarcazione, ecco spuntare fuori un’aguglia che colpisce in pieno il collo del ragazzo, trafiggendolo. Allertati dalle urla del 16enne, gli altri pescatori sono subito intervenuti per aiutarlo e il ragazzo è ... thesocialpost

