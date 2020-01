Perez Roma, il benestare di Setién: «Scelta condivisa, è una buona opzione» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Perez Roma, arriva il benestare di Quique Setién sull’operazione: «Abbiamo preso una decisione condivisa, è una buona opzione» Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha commentato in conferenza stampa l’addio di Carles Perez, ormai promesso sposo alla Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico blaugrana in merito: «Abbiamo preso una decisione condivisa. Io e lui abbiamo parlato chiaramente, ma non posso svelare cosa ci siamo detti. Niente da aggiungere, quindi, se non che il club e lo stesso Carles Perez conoscono bene la mia opinione sul giocatore. Il suo trasferimento alla Roma è una buona opzione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

