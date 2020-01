Migliori Android TV Box 2020: guida all’acquisto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I box per la TV Android sono dei veri e propri mini-computer, dispositivi compatti e maneggevoli da collegare alla rete Wi-Fi e al televisore, con i quali è possibile sfruttare la TV non smart integrando tantissime funzionalità. Questi device hanno un prezzo abbastanza economico, quindi bisogna spendere davvero poco per trasformare il televisore in una smart TV. Vediamo come funzionano e quali caratteristiche considerare nella scelta, prima di vedere quali sono i Migliori Android TV Box 2020. Cos'è Android TV Box e come funziona Android TV Box è un dispositivo piuttosto pratico e versatile di piccole dimensioni, con il quale è possibile usufruire di tantissime funzionalità innovative. Si tratta, in particolare, di un apparecchio che permette di collegare vari device, come smartphone, tablet, smart TV e TV normali, utilizzando un semplice cavo HDMI e la connessione Wi-Fi di casa, ... optimaitalia

