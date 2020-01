Il Napoli torna ad allenarsi e ritrova Mertens, Koulibaly ancora a parte (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Primo giorno di lavoro per il Napoli dopo la vittoria di domenica sera contro la Juventus. E primo giorno anche per Matteo Politano. Il nuovo acquisto azzurro però, reduce dai postumi di una influenza ha fatto solo lavoro in palestra. La buona notizia è che Mertens è finalmente rientrato in gruppo, svolgendo la prima parte di sessione con la squadra e la seconda parte a parte. L’attaccante belga potrebbe essere convocato per sfida di lunedì sera contro la Sampdoria, sempre che non intervenga il mercato nel frattempo. Resta ancora in dubbio Koulibaly, che prosegue nella sua preparazione differenziata per cercare di recuperare dall’infortunio. L'articolo Il Napoli torna ad allenarsi e ritrova Mertens, Koulibaly ancora a parte ilNapolista. ilnapolista

