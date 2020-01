Il calcio è un argomento sessista e va bandito dalle conversazioni in ufficio? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Parlare di calcio sul posto di lavoro può diventare un’azione sessista, discriminatoria, addirittura molesta? Se ne sta discutendo molto in rete e non solo, a seguito dell’affermazione della manager britannica Ann Francke, presidente del Chartered Management Institute, secondo la quale “molte donne si sentono tagliate fuori da queste conversazioni. Non seguono questi sport e non amano sentirsi forzate a parlarne o escluse“. Consiglia quindi caldamente di evitare simili argomenti sul posto di lavoro, proprio per non dare adito a discriminazioni o momenti di imbarazzo, in quanto, sostiene lei, “è molto facile passare da certi argomenti alla pacca sulla spalla reciproca per le conquiste del weekend“. foto profilo Facebook Naturalmente tali affermazioni non sono passate inosservate ed è curioso che oltre alla grande quantità di sportivi e filosportivi che sui social ... wired

