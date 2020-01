Assalto al portavalori sulla A1: chiodi sull'asfalto e auto in fiamme (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valentina Dardari Il mezzo speronato con un tir. Diverse auto date alle fiamme per bloccare la strada. Almeno 15 i componenti della banda armata Un tentato Assalto la notte scorsa a un furgone portavalori sull’autostrada A1. Almeno 15 le persone facenti parte della banda che ha provato a svaligiare il mezzo blindato. I malviventi hanno speronato il portavalori usando un tir. Per creare scompiglio hanno anche precedentemente incendiato sette vetture su entrambi i sensi dell’autostrada Milano-Napoli, in modo da creare due barriere di fuoco e bloccare il loro obiettivo, dopo aver seminato chiodi sull’asfalto per bucare le gomme. Il piano, degno di un film, è stato pensato nei minimi particolari. I banditi non avevano però considerato il fatto che proprio lì vi era una via di fuga: l’entrata in un autogrill. Questa, imboccata dal mezzo, ha infatti evitato la rapina. Il tentato ... ilgiornale

