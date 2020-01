«A Discovery Of Witches - Il Manoscritto Delle Streghe» da stasera su Sky Atlantic

A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe : la saga fantasy al via : streghe, vampiri, demoni sono tra noi in bella vista ma nascosti da tutti e sempre mortalmente pericolosi: sono queste le premesse della nuova serie in onda su Sky Atlantic da mercoledì 29 gennaio dal titolo A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe. La saga fantasy è ispirata ai libri firmati da Deborah Harkness appartenenti alla Trilogia delle anime. Un adattamento disponibile alle 21,15 su Sky e in streaming su Now tv. A ...

Recensione A Discovery of Witches - la serie fantasy dai temi sociali dal 29 gennaio su Sky Atlantic : Recensione A Discovery of Witches, la serie fantasy popolata da tante specie -streghe, vampiri e demoni- tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness dal 29 gennaio su Sky Atlantic e NOW TV Questa fine di gennaio porta settimane stregate in tv e su Sky Atlantic si appresta ad arrivare la serie Sky Original (prodotta da Sky Studios e in onda due anni fa su Sky One) A Discovery of Witches tratta dalla saga fantasy di successo di Deborah ...

Guida Streaming 27 gennaio - 02 febbraio - film e serie tv : Luna Nera - A Discovery of Witches - Diamanti Grezzi : Una settimana di appuntamenti in Streaming da non perdere dal 27 gennaio al 2 febbraio. Su RaiPlay arriva l'ultima attesa puntata de Il Cantante Mascherato, su Netflix il fantasy italiano Luna Nera, terza serie tv originale italiana della piattaforma e restando in tema di streghe e magia, su Now Tv arriva A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle streghe. Il primo febbraio arrivano in catalogo su Netflix i primi film dello Studio Ghibli, su ...

A Discovery of Witches : trama - cast e anticipazioni serie tv su Sky : A Discovery of Witches: trama, cast e anticipazioni serie tv su Sky Dal 29 gennaio 2020 sbarca su sky atlantic un nuovo titolo di genere fantasy: stiamo parlando di A Discovery of Witches. La serie tv ha già debuttato in Inghilterra su Sky One ottenendo un più che ottimo successo al punto che la produzione ha deciso di rinnovarla non solo per una seconda, ma anche per una terza stagione. Lo show si basa su una saga di romanzi della ...

A Discovery of Witches - streghe e vampiri nella serie tv di Sky - : Niccolò Sandroni A Discovery of Witches finalmente arriva in Italia. La serie tv di Sky racconterà di streghe, vampiri e altri elementi fantasy ambientati ai giorni nostri Uscita nel 2018 ma ancora inedita in Italia, A Discovery of Witches sbarca su Sky e Now Tv con la prima stagione ed un futuro già assicurato. A Discovery of Witches, la trama Ambientata ai giorni nostri, la serie tv avrà elementi fantasy e una storia d’amore ...