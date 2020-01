Terremoto in Albania: violenta scossa di magnitudo 5.0 (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la violentissima scossa registrata tra Cuba e le isola Cayman, la terra trema anche in Albania: precisamente alle 21:15 si è registrato un Terremoto di magnitudo 5.0 con epicentro a Durazzo. Data l’elevata intensità sarebbe stato sentito anche in Puglia e nella capitale Tirana. notizie

