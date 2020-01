Sanremo, Michele Zarrillo: il testo della canzone “Nell’estasi o nel fango” (Di martedì 28 gennaio 2020) Michele Zarrillo a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Nell’estasi o nel fango” L’attesa sta per terminare: martedì 4 febbraio si alzerà il sipario su Sanremo 2020. Michele Zarrillo sarà uno dei Big in gara nel Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Zarrillo è un veterano del Festival con all’attivo 13 partecipazioni e una vittoria nel 1987 nella categoria Nuove Proposte con “La notte dei pensieri”. “Nell’estasi o nel fango” è il titolo della canzone che Zarrillo presenterà a Sanremo 2020 il 4 o il 5 febbraio. La recensione e il testo del brano “Nell’estasi o nel fango” di Michele Zarrillo sono disponibili su Tv Sorrisi e Canzoni. E’ un brano molto ritmato, diverso dai cavalli di battaglia di Michele Zarrillo come Cinque giorni o La rosa blu. Festival di Sanremo 2020: il testo della ... lanostratv

