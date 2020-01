LIVE Federer-Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: vittoria epica al quinto dello svizzero (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Tennys Sandgren chiude qui il suo torneo, uscendo dal campo con tantissimi rimpianti. L’americano è arrivato vicinissimo ad una straordinaria impresa. Una vittoria epica di Roger Federer, che ha annullato sette match point nel quarto set, vincendo poi al quinto per 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3. Sembrava finita per lo svizzero, bloccato anche dai problemi fisici. Una vittoria incredibile! 6-3 HA VINTO ROGER Federer! 40-30 MATCH POINT Federer! 30-30 Prima vincente dello svizzero. 15-30 Pazzesco Sandgren! Altro rovescio vincente. 15-15 Lungo il passante di Sandgren. 0-15 Super rovescio di Sandgren. 5-3 Sandgren si salva, ma ora Federer serve per il match. 40-15 Lungo il dritto dello svizzero. 30-15 In corridoio il dritto di Federer. 15-0 Sandgren trova il rovescio lungolinea 5-2 Roger ... oasport

