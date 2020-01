Kobe Bryant, il video dell’elicottero in difficoltà poco prima dello schianto (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant, circola su internet il video dell’elicottero del cestista, in evidente difficoltà poco prima dello schianto. E’ comparso su internet un nuovo filmato che sembra mostrare un elicottero che vola in cerchio, in evidente difficoltà, sullo stesso percorso di volo compiuto dal fatale viaggio di Kobe Bryant. Il video, pubblicato sui social media da … L'articolo Kobe Bryant, il video dell’elicottero in difficoltà poco prima dello schianto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… -