Fallout 76 | i giocatori derubati dagli hacker riotterranno gli oggetti in un modo un po'

Qualche tempo fa vi avevamo riportato la notizia secondo cui all'interno di Fallout 76 alcuni hacker avevano scoperto un exploit che consentiva loro di rubare oggetti dall'inventario degli ignari giocatori.Dopo che Bethesda ha risolto questo problema, i giocatori derubati hanno chiesto di poter essere risarciti. Ebbene, la soluzione a quanto pare c'è, ma è alquanto caotica. Questa soluzione sarebbe di clonare i personaggi originali dei giocatori interessati, poiché esistevano prima dell'hack. I giocatori saranno in grado di usare quel personaggio così com'è, che ha una versione modificata del loro nome, o unire il suo inventario con il loro personaggio principale attuale.Questo viene fatto attraverso un servizio di "Secure Trade" - disponibile tramite il servizio clienti - alle vittime di questo hack che dovrebbe rendere il trasferimento di articoli più semplice e sicuro.

