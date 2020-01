È stata la vittoria di Gattuso, ma Milik resta ancora poco coinvolto (Di martedì 28 gennaio 2020) Il successo del Napoli sulla Juventus ha un protagonista immediatamente riconoscibile. Al termine della gara, Lorenzo Insigne aveva detto che questa è stata la vittoria di tutti. In realtà, e forse il tempo lo confermerà, è stata la vittoria di Gennaro Gattuso. L’allenatore ha ribadito con i fatti che la retorica del grintoso lo ridimensiona. Ha messo una squadra in campo ordinata, ha studiato alla perfezione la strategia tattica in fase di non possesso per disinnescare i talenti bianconeri, ha rigenerato il gruppo dal punto di vista mentale come si è potuto notare per l’applicazione messa in campo dagli azzurri. L’ennesima prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il Napoli è in grado di misurarsi con qualunque avversario, anche in campo internazionale e specialmente quando può contare sulla spinta del proprio stadio. Fatte le doverose premesse, la partita con la Juve ha anche ... ilnapolista

