Australian Open 2020, Roger Federer infinito! Annulla 7 match-point a Sandgren, recupera e approda in semifinale! (Di martedì 28 gennaio 2020) Roger Federer più forte dell’americano Tennys Sandgren e di un problema all’inguine. Il campione svizzero (n.3 del mondo) vince in rimonta il match valido per i quarti di finale contro lo statunitense (n.100 ATP), che lungamente ha accarezzato il sogno di continuare la propria avventura a Melbourne. 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 lo score in favore dell’elvetico, capace di Annullare ben 7 match point nel quarto parziale e di conquistare per la quindicesima volta il penultimo atto in questo Slam, la n.46 in carriera se si tiene conto di tutti i Major. Ora Roger attende il vincente della sfida tra il campione in carica Novak Djokovic e il canadese Milos Raonic, ben sapendo che chiunque sarà il proprio avversario sarà difficile recuperare al 100% dal punto di vista fisico. Federer deve difendere subito una palla break in apertura di match, poi è Sandgren a concederne addirittura ... oasport

FOXSportsIT : Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant e trattiene a stento le lacrime prima del match contro Raf… - Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… - WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… -