Shoah, Mattarella: il virus del razzismo va ancora debellato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (askanews) – L’antisemitismo è un “fenomeno odioso” che “purtroppo non è scomparso, come abbiamo visto di recente con l’ignobile scritta su una casa di Mondovì”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per il Giorno della memoria, riferendosi alle scritte lasciate sulla porta dell’abitazione di una soopravissuta ai lager. Un episodio anche questo che, secondo il capo dello Stato deve essere ricordato perché “l’indiffferenza è l’anticamera della barbarie”, ha sottolineato. “Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica ma attiene strettamente ai ... notizie

