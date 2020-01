Padova, partorisce sull’ambulanza in corsa: gravi danni al bambino (Di lunedì 27 gennaio 2020) La drammatica vicenda viene riportata dal Gazzettino di Padova, provincia dove nelle scorse settimane si sarebbe tenuto un possibile grave episodio di negligenza medica. Una donna avrebbe infatti denunciato ai Carabinieri che la scarsa cura prestatale l’abbia costretta a partorire su un ambulanza in corsa, cosa che ha fatto riportare enormi danni al nascituro. Il parto podalico e prematuro Stando ai fatti riportati dal quotidiano locale, una donna di 46 anni si sarebbe presentata al Pronto Soccorso di Rovigo, lo scorso 9 gennaio. La stessa era incinta del secondo figlio da sole 26 settimane, ma la sua era ritenuta già una gravidanza a rischio data l’età. Secondo il suo racconto riportato dal Gazzettino, la donna sarebbe andata al Pronto Soccorso perché perdeva sangue, all’ospedale non avrebbero preso sul serio la situazione, fino al momento dell’ecografia. Qui si è rivelato che ... thesocialpost

