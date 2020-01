Nessun cambiamento, nessun progresso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra le cose paradossali rientra la notizia di un politico italiano, Matteo Salvini, che bussa al citofono di un ragazzo tunisino per chiedergli se sia vero che spaccia. In questa azione non c’è né forma giuridica né audacia. Indipendentemente dalla veridicità dell’illazione, la scena ha messo sotto i riflettori un gesto offensivo e inappropriato. È così che si cerca la verità? A giudicare dal modo teatrale in cui è stata posta la domanda il dubbio che si sia trattato di un espediente alla ricerca di pubblicità è molto forte perché di certo agendo come si è fatto non si sarebbe potuta ottenere nessuna risposta ragionevole o sincera. È sotto gli occhi di tutti che il comportamento del politico di cui stiamo parlando sia caratterizzato da gesti estremi, ma quest’ultimo in particolare ha suscitato una larga reazione negativa nella popolazione per non dire dell’indignazione della vittima ... ildenaro

