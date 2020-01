Napoli-Juve | Sarri in conferenza | “Approccio sbagliato Contento per loro”

Gazzetta : Napoli-Juve è il capolavoro di Gattuso : Napoli-Juve è un capolavoro di Gattuso, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport commentando la partita di ieri sera. Ma i meriti del Napoli sono superiori alle colpe della Juve, che non ha sicuramente fatto la sua migliore partita stagionale, dimostrando che il tridente è un lusso che non possono permettersi. Gattuso ha firmato un capolavoro, se pensiamo al contesto in cui lo ha dipinto: 4 sconfitte consecutive in casa, vittoria in ...

Napoli-Juve 2-1 - pagelle / Ha vinto Gattuso - con il suo Napoli asciutto - micidiale e senza paura : MERET. Se non fosse per un paio di parate sul Settantuno bianconero, avrebbe trascorso una tranquilla serata di ozio. Sul gol mi pare esente da colpe, al contrario di Di Lorenzo. Bello comunque averlo rivisto in campo, per me il titolare dovrebbe essere lui – 6 Secondo me avrebbe potuto uscire meglio, in occasione del gol. Era troppo piegato, come sbilanciato. Forse avrebbe potuto opporsi al tiro, se fosse stato più attento – 6 Una difesa ...

Napoli-Juve 2-1. Inter e Lazio guadagnano un punto sulla Lazio : Il Napoli di Gattuso, a sorpresa, regala al campionato una notte magica, che tiene aperto il discorso scudetto più di

Napoli-Juve - il San Paolo torna a cantare : che spettacolo! – VIDEO : Napoli-Juve segna il ritorno degli azzurri, che riaprono il campionato con una scintillante vittoria. E il San Paolo torna a dare spettacolo, come dimostra questo VIDEO Una vittoria che ci voleva, una vittoria che raddrizza una stagione che sembrava ormai essere storta senza appello. In una settimana il Napoli ribalta la sindrome di Calimero che […] L'articolo Napoli-Juve, il San Paolo torna a cantare: che spettacolo! – VIDEO ...

Le pagelle – Notte stellata al San Paolo : il Napoli rinasce proprio contro la Juve! : Napoli – Juventus 2-1. Magistrale match del Napoli. Insigne show guida la squadra azzurra alla... L'articolo Le pagelle – Notte stellata al San Paolo: il Napoli rinasce proprio contro la Juve! proviene da ForzAzzurri.net.

Top & Flop – Napoli-Juventus - il migliore ed il peggiore azzurro in campo : Comincia tra i fischi e termina con canti ed applausi un Napoli-Juventus da ricordare per... L'articolo Top & Flop – Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro in campo proviene da ForzAzzurri.net.

Risorge il Calcio Napoli : Zielinsky e Insigne abbattono la capolista Juventus : In un San Paolo gremito il Calcio Napoli vince con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. 2-1 il risultato finale. Ronaldo segna solo all’ultimo minuto Quale migliore occasione per riprendersi la dignità? Quale migliore occasione quando di fronte ci sono in ordine: la Juventus capolista, Sarri ed Higuain? Quale migliore occasione per riprendersi il proprio pubblico e rilanciare una stagione maledetta. Il pubblico ...

Napoli-Juventus - Sarri : "Non possiamo essere quelli di stasera" : Le parole del tecnico bianconero dopo la partita del San Paolo: "Abbiamo giocato sotto ritmo e perso contro un avversario che ha fatto il minimo".

Le 10 cose che ricorderemo di Napoli-Juventus (oltre il fatto che li abbiamo battuti) : Uno. Minuto zero. I fischi per Sarri. Come sua abitudine si attarda per l’ingresso in campo. Lascia che escano prima i calciatori e poi raggiunge tutti, sotto i flash delle macchine fotografiche che circondano la panchina. Due. Minuto 20. Il riscaldamento di Elmas. Insigne avverte un dolore a un polpaccio come conseguenza di un colpo preso in allenamento alla vigilia. In quel momento, con Koulibaly in tribuna, Allan in tribuna, Mertens in ...

Juventus battuta a Napoli (2-1). Ronaldo non basta. L’Inter accorcia : Nonostante il pareggio interno con il Cagliari, l'Inter di Conte accorcia sulla Juventus, battuta a Napoli. E' festa al San Paolo per il Napoli che, dopo aver perso in casa contro la Fiorentina, ha eliminato la Lazio dalla Coppa Italia e, stasera, 26 gennaio, ha superato 2-1 i campioni d'Italia della Juventus, fermando la corsa della capolista

Juventus - Sarri : «Siamo stati passivi. Ritorno a Napoli? Un’emozione» : Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la pesante sconfitta incassata al San Paolo contro la Juventus Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo contro il Napoli: «Siamo stati passivi per tutta la partita, pensavamo di vincere camminando. Siamo stati mentalmente blandi. Un errore di approccio e intensità ci sta, stiamo parlando di una sola gara. Però abbiamo perso contro un avversario che ha fatto il minimo per ...

Napoli-Juventus 2 a 1 - Zielinski e Insigne stendono i bianconeri. La corsa per lo Scudetto rimane aperta. E il San Paolo fischia Sarri : I manifesti contro, i fischi e la sconfitta al San Paolo: da dimenticare il ritorno a Napoli per Maurizio Sarri. Poteva essere la giornata della fuga: coi pareggi di Inter e Lazio, una vittoria a Napoli avrebbe portato i bianconeri a più sei sui nerazzurri (in attesa della Lazio che ha da recuperare una gara) mettendo una mano sullo Scudetto. Ma al San Paolo Zielinski e Insigne regalano una vittoria del tutto inaspettata agli azzurri. È una ...

Napoli-Juventus 2-1 : impresa al San Paolo! Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne regalano il sogno - Cristiano Ronaldo accorcia nel finale : Vittoria quasi sorprendente quella del Napoli contro la Juventus. Gli azzurri vincono 2-1 contro i bianconeri degli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, imbattuti finora in campionato. Nel primo tempo José Callejon avrebbe una piccola occasione di testa nell’area avversaria, ma viene anticipato. Nella ripresa, però, i partenopei si scatenano. Piotr Zielinski sigla il vantaggio al 62′ ribadendo in rete una ribattuta di Wojciech ...