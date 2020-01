«Lucia Borgonzoni non credeva alle sue orecchie» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni era sicura di vincere e “non credeva alle sue orecchie” quando si sono aperte le urne. Nulla ha potuto la sua maglietta portafortuna: Alessandra Arachi sul Corriere della Sera racconta le ore dello scrutinio e la candidata sconfitta: È arrivata al comitato elettorale della Lega che mezzanotte era appena scoccata, e dagli speciali dei telegiornali cominciavano a filtrare notizie che non avrebbe mai voluto sentire. Lucia Borgonzoni non credeva alle sue orecchie: il suo avversario Stefano Bonaccini era in vantaggio, e nemmeno di pochi punti percentuali. Per tutta la campagna elettorale la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna aveva letto e visto sondaggi ben diversi. Se non una vittoria secca, attendeva almeno un testa a testa con il suo avversario al fotofinish. E invece Lucia Borgonzoni è arrivata a mezzanotte al comitato elettorale nel centro ... nextquotidiano

matteosalvinimi : #oggivotoLega In Emilia-Romagna, contro trucchi e inganni, DOPPIA CROCE: croce sul simbolo LEGA e croce sul rettang… - matteosalvinimi : Con la Lega in regione, una certezza: PRIMA GLI ITALIANI per le case e per i contributi regionali! OGGI, dalle 7 al… - SirDistruggere : Salvini: 'Lucia Borgonzoni è stata vittima del maschilismo'. #maratonamentana -