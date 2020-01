Il trionfo della sardine: in 2 mesi hanno fermato Salvini e la Lega (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dalle piazze alle urne: le sardine hanno vinto la loro prima sfida e hanno battuto lo “squalo” Salvini. È stato lo stesso Zingaretti a riconoscere il ruolo fondamentale delle sardine che hanno riportato le persone nelle urne. Il segretario del Pd ha rivolto “un immenso grazie al movimento delle sardine, è giusto dirlo, perché anche la crescita della partecipazione al voto è figlia della scossa data da questo movimento che è stato partecipe e ha aiutato la democrazia italiana ad essere più forte”. Insomma, Zingaretti ha dovuto riconoscere in modo piuttosto esplicito come la vittoria di Bonaccini sia, in primis, merito delle sardine. A trionfare è stato Stefano Bonaccini (qui il suo profilo), governatore uscente e candidato del centrosinistra, che ha prevalso sulla sua avversaria Lucia Borgonzoni, esponente del centrodestra. Bonaccini ha raccolto il 51,4 per cento ... tpi

Cicciusprof : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il maestoso soffitto affrescato nel 1650 da Domenico Rossi nella Villa Negrelli Rossi a Stra (Venezia). Il v… - andy_lp9 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il maestoso soffitto affrescato nel 1650 da Domenico Rossi nella Villa Negrelli Rossi a Stra (Venezia). Il v… - villani_e : RT @gigi52335676: #salvinisuca è l'hashtag che si merita chi ha fatto della campagna elettorale il trionfo dell'arroganza #elezioniemiliar… -